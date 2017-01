Requiere ayuda de la ciudadanía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de una embolia y problemas en la próstata, el señor Ignacio Lomas no ha podido trabajar, y aunque con el apoyo de amigos y programas sociales ha salido adelante a veces no alcanza, por lo que pide ayuda a la ciudadanía.



Al cuidado de su madre, don Nacho batalla constantemente, ya que al menos tres veces al mes se traslada en camión y con dificultades para caminar al Hospital General, donde recibe tratamiento.



Desde hace más de 11 años, el señor ha tenido problemas de salud, por lo que no tiene ingresos fijos.



¡APOYALOS!

Para apoyar a don Ignacio Lomas puede comunicarse al teléfono 6621043943 o visitarlos en la avenida Chetumal entre Cabo san Lucas y De los Maestros, en la colonia Internacional.