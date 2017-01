Piden pavimento en Quiroga Final

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Urgente pavimentación al bulevar Quiroga Final, desde bulevar Lázaro Cárdenas hasta la calle Constelación Aries, es lo que piden los vecinos de las colonias Laura Alicia Frías y Miguel Valencia.



Automovilistas y operadores de transporte urbano que transitan por el área levantan diariamente grandes cantidades de polvo que afectan a comerciantes y habitantes del área.



Carmen Torres Mendoza, quien radica en la comunidad, indicó que durante la temporada de lluvias empeora la situación, pues el sector reportado se convierte en una gran laguna de lodo que afecta tránsito.



"Cuando no llueve se hace un polvadero en todo este sector y cuando llueve es peor porque dura días acumulado el lodo y apenas en carro se puede pasar y si es que no se queda atascado.



"Tengo casi cinco años viviendo aquí y siempre ha sido el mismo problema, por aquí pasamos para ir al super, al tianguis en fin de semana y es una tosedera la que nos agarra por tanto polvo".



Rodolfo Quijada, comerciante, agregó que tras el constante registro de polvo que se levanta por el tránsito de los autos, tuvo que optar por vender objetos en lugar de comida en el local en el que trabaja durante los fines de semana.



"Antes me iba muy bien cuando tenía el negocio de tacos, eran de barbacoa y chicharrón pero tuve que dejar de venderlos porque hay mucho polvo y mejor me puse a vender ropa.



"Nos urge que nos atiendan y que sí vengan a pavimentar porque ya tenemos mucho tiempo con este problema".