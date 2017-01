Invaden indigentes antigua parroquia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de estar considerada Monumento Histórico, desde hace alrededor de tres años fue invadida por indigentes la antigua Parroquia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia San Antonio, cerca del Centro de Hermosillo.



Vecinos del lugar aseguran que desde que empezó la restauración de la primera parroquia cristiana de la capital de Sonora, decenas de indigentes se han hecho presentes en las inmediaciones de la misma, y aunque no hacen daño, sí afectan la estabilidad de los residentes.



La parroquia está ubicada en la calle Sahuaripa y Centenario Norte, a un costado de la nueva Parroquia San Antonio de Padua, misma que está en funcionamiento y a donde acuden los feligreses.



Por temor a represalias, los vecinos prefirieron permanecer en el anonimato, pero expresaron que ya ni siquiera pueden acudir a la plaza que se encuentra a un lado de la antigua parroquia, pues indigentes tienen un campamento donde viven hasta seis personas.



"No es que nos molesten, realmente ellos no nos hacen daño, hasta donde yo sé, pero es una falta de respeto que tengan montada su casita ahí, viven como seis en una sola chocita, y ahí comen, hacen sus necesidades enfrente de la gente y hasta se drogan", comentó una vecina.



La residente en la colonia desde hace 30 años, agregó que tanto el padre de la parroquia, como los mismos habitantes de los alrededores, ya han hecho hasta lo imposible por que nadie viva en la reliquia que supuestamente estaba en restauración, y desde hace tiempo la obra quedó pausada.



"El mismo padre ya está cansado de sacarlos, no tarda ni dos semanas en retirar a las personas de ahí cuando vienen otras, y otras, y la verdad ya estamos cansados, ya no podemos con eso", añadió.



SE DICE GUARDIA



Martín Meza Soto, de 60 años de edad, es uno de las personas en situación de calle que viven a un costado de la antigua iglesia, y aseguró que es guardia de seguridad voluntario del lugar, y tiene permiso de la comunidad para permanecer en el lugar.



Los colonos que fueron entrevistados sobre la situación, externaron que en ningún momento han aceptado que Martín o alguna otra persona permanezca acampando en el lugar, ya que éste se encuentra delimitado por las autoridades y no tienen derecho a ello.