Ofrece la Cruz Roja descuento en consultas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para un estilo de vida saludable durante todo el año y no sólo los primeros meses, la Cruz Roja Hermosillo tiene hasta un 50% de descuento en la consulta con nutrióloga y sicóloga.



Carolina Olvera, nutrióloga de la institución, indicó que las personas se proponen ponerse a dieta e ir al gimnasio pero no lo cumplen y mucho menos cuando hay un día festivo, cumpleaños o reunión familiar.



"Los kilos que se suben en las fechas decembrinas son los más difíciles de bajar o que nunca los logramos a bajar y cada año se acumulan los kilos".



"Es tiempo de comenzar con las metas que nos propusimos pero sobre todo que esas metas se conviertan en un estilo de vida saludable, cambiar a un estilo de vida saludable se tiene que convertir en algo diario y no abandonarlo", destacó.



Para poder realizar los propósitos de año nuevo es necesario ayuda sicológica, pues aunque es fundamental atender la salud física, la salud mental es fundamental.



Emma Molina, sicóloga, comentó que cumplir una meta nueva se complementa con el comportamiento emocional.



"Al atendernos desde el área sicológica podemos trabajar las creencias que nos han llegado a limitar y atender la nutrición a la par de lo sicológico es muy efectivo", señaló.



La Cruz Roja también puso al alcance de las personas los análisis clínicos completos, con una promoción de 399 pesos, mientras que la consulta nutricional y sicológica en 110 pesos.