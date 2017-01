Dictan a López Caballero auto de formal prisión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El ex alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero se le declaró auto de formal prisión por el delito de uso indebido de facultades y atribuciones, según información de la PGR.Para dictar el auto de formal prisión, el juez toma en consideración la declaración preparatoria, que se acredite el cuerpo del delito, la probable responsabilidad, y que no exista algo que exima de responsabilidad al inculpado.López Caballero fue a declarar ante el juez por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, pero fue amparado, por lo que su proceso lo continuará sin ser detenido.La información que proporcionó la PGR es que el ex alcalde también tiene otras indagatorias y carpetas de investigación que no fueron proporcionadas por encontrase abierta.El pasado 27 de diciembre se señaló que Alejandro López Caballero , así como el ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos y el ex tesorero Mario Cuen contaban con órdenes de aprehensión para estos tres ex funcionarios públicos por presuntos desvíos de recursos públicos en la administración de Guillermo Padrés Elías.Desde ese momento la PGR indicaba que tanto López Caballero, como Villalobos Organista y Cuen Arana se encontraban amparados.