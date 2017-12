Es difícil transitar por calle con baches

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El mal estado de la calle Leandro P. Gaxiola, entre Sebastian Lerdo de Tejada y Juan de la Granja, en Los Jardines, ha provocado molestias a conductores pues grandes baches se encuentran en la vialidad, reportaron residentes.



Francisco Ramírez, colono afectado, aseguró que la calle lleva mucho tiempo en terribles condiciones, por lo cual es complicado transitar por el lugar.



"Está muy mal no sólo esta calle sino todas, están feas y dañadas; creo que para algo pagamos impuestos, para tener vialidades de calidad y no estos cochineros, está terrible, los baches están muy grandes y pues ahí uno anda batallando para pasar", señaló.



Algunos de los vecinos se han dado a la tarea de rellenar los baches con arena, tierra o la misma gravilla que se desprende del asfalto dañado, pues es la única solución que pueden dar al problema por el momento.



"No se vale que esté así aquí, todo el tiempo ha estado muy feo ese pedazo y son baches grandes y los vecinos los rellenan con las mismas piedritas que saca el pavimento y la tierra que se junta.



"El mal estado nos afecta a nosotros porque pues es difícil pasar por el montón de hoyos", aseguró Alma Rosa Aguirre, vecina de la colonia Jardines.



Los habitantes del sector esperan que el problema se resuelva a la brevedad por parte de las autoridades encargadas de mantener en buen estado las calles de la ciudad.