Amontonan desechos en casa abandonada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Mirasoles están molestos por la excesiva cantidad de basura localizada en una vivienda abandonada sobre la calle Saturnino Campoy, entre De las Delicias y Del Horizonte.



Rodrigo Montaño, residente afectado, aseguró que la basura que se encuentra en el sitio es traída por personas en condición de calle, quienes en las noches hurgan en las bolsas para encontrar algo que pueda ayudarles.



"Los vagos en la noche traen las bolsas de basura y las vacían aquí buscando algo que les pueda ayudar y es un problema para nosotros, porque es un cochinero el que hacen y no es justo, porque son unas apestes horribles y un animalero", declaró.



Un mal aspecto al sector da la suciedad en la casa de la Saturnino Campoy, donde vecinos han limpiado, pero a los días vuelve a estar en las mismas condiciones.



"El problema es para uno que ahí tiene que andar barriendo, se ve muy feo y no podemos hacer mucho porque al rato vuelve a estar así. No sólo molesta el olor que eso desprende o los animales que llegue a juntar, sino que dan muy mala vista a la colonia", comentó Marisol Franco, habitante de Mirasoles.



Los colonos hicieron un llamado a los dueños del sitio a que limpien y cerquen el lugar para evitar que siga la propagación de basura en el inmueble.