Llaman a proteger a mascotas del frío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las mascotas, de igual forma que las personas, son susceptibles a las enfermedades respiratorias en esta época invernal, por lo que hay que prestar especial atención en los cuidados para prevenirlas, afirmó Heriberto Ortega Ávila, presidente del Colegio de Veterinarios.



"Las mascotas también pueden sufrir los catarros, neumonías y bronconeumonías, también pueden morir de eso; para prevenir, no hay que exponerlos a las bajas temperaturas o a los cambios drásticos en las mismas, así como no bañarlos con agua fría", recomendó.



En el ambiente también existen virus que pueden alojarse en las vías respiratorias de las mascotas, por lo que es importante saber cómo detectar los síntomas para tratar cuanto antes el cuadro de resfriado y que no empeore: Cansancio, ojos llorosos, estornudos, fiebre y falta de apetito pueden ser algunos de los indicios.



También hay que estar alertas en el tema de la pirotecnia en las festividades, aseveró, pues los estruendos de la actividad generan sobresaltos y nerviosismo en las mascotas, que provocan que huyan y se extravíen de sus casas.



"Los perros entran en un frenesí", detalló el médico veterinario, "para ellos es como estar en la Tercera Guerra Mundial, porque no saben de dónde vienen esos ruidos y entonces se pueden salir de sus casas; muchos de ellos se pierden o los atropellan.



"Sufren mucho, porque tienen miedo al igual que pueden sentir alegría, calor y hambre; los perros tienen un oído más sensible que el humano, por eso, para evitar la exaltación, un ‘tip’ es subirle a la radio o la televisión, así como cuidar muy bien las rejas y que no tengan por dónde escaparse", dijo.



Los médicos veterinarios están en contra del uso de pirotecnia, afirmó, pero es una cuestión cultural que debe empezar a cambiar no sólo por el bien de las mascotas, sino también por el de las personas, pues la actividad tiene importantes riesgos para la salud.