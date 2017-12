Sueña Juan Ramón con romper piñata

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La máxima ilusión de un pequeño durante estas fechas es poder romper una piñata, comer dulces y pastel, esto se intensifica cuando un niño cumple años y añora tener una celebración.



Juan Ramón Silva es un pequeño que anhela con todas sus fuerzas tener una fiesta pues recientemente cumplió 7 años, pero la situación económica de su familia hace que su deseo se convierta en un sueño.



El niño pertenece a una familia conformada por 8 personas: Sus padres y sus 6 hermanos, quienes apenas logran salir adelante con lo poco o mucho que su mamá y papá puedan llevar a su casa en El Guayacán.



"El sábado Juan Ramón cumplió 7 años y desea mucho una piñatita para compartirla con sus hermanos y amigos, si alguien pudiera ayudarnos con una se los agradecería, sólo para que no se la pase en blanco su cumpleaños", comentó Judith Soto Heredia, mamá de Juan Ramón.



De lejos el pequeño veía en una de las casas de la invasión, las piñatas en forma de estrella con papel de vivos colores y deseaba poder tener una para él solo, pero Juan Ramón tan sólo sonreía.



"Estamos muy limitados para comprarle una piñatita para festejarle, es que pues vivimos en condiciones precarias y vivimos al día con lo que nos trae mi esposo y no es suficiente; a nadie le gusta vivir aquí pero no podemos irnos de aquí por nuestra situación", aseguró la madre del niño.



Aunque el máximo deseo de Juan es tener una fiesta de cumpleaños, también necesita ropa, calzado, cobijas para el frío y un nebulizador para combatir el asma, enfermedad que padece desde que era bebé.