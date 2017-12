Ríen, gritan, celebran y dan de palos a la piñata

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sujetada por dos jóvenes parados sobre los techos de un par de camionetas, una piñata en forma de estrella se balancea en la cuerda mientras un niño la golpea a palos: Vuelan papeles de colores y la gente grita, ríe y se amontona cuando los dulces salen disparados para recogerlos.



Es la tradicional posada de la agrupación Donaciones Guayacán, hecha en esta zona de la ciudad donde viven decenas de familias en situación vulnerable; los niños y niñas celebraron el día con pasteles, piñatas, dulces, tecnobanda y payasos.



"Ver las caritas de los niños y las niñas es lo mejor", dijo Abril Grijalva, representante de la agrupación, "compartir y traer un poco de alegría es muy bonito y no nada más en estas fechas; hay que tenerlos presentes siempre, porque necesitan apoyo todo el año".



Mientras los niños bailan cumbias, las mamás cooperan de inmediato para que la fiesta continúe: Organizan las filas para recibir dulces y pastel o para pegarle a la piñata; el trabajo es colaborativo y se disfruta, porque la fiesta es para todos.



"Es muy divertido que vengan a hacer la posada", dijo Adriana Rentería, una niña de 9 años, "es bonito porque nos traen regalos y nos los dan con mucho amor; lo que no me gusta es que los niños se tiren a agarrar antes de que les den las cosas".



La fiesta navideña se realizó con el apoyo de la Fundación DreaMX y el Club 4x4 Hermosillo, así como con las donaciones de la comunidad hermosillense; Donaciones Guayacán invita a continuar con la labor, pues ahora iniciarán una pequeña campaña para apadrinar a los pequeños a través de sus cartas a Santoclós.



"La mayoría de los niños y niñas piden ropa, un par de zapatos, cobijas o una cena navideña para su familia", explicó Abril, "apoyar nos hace más humanos, porque vivimos aquí mismo y muchas veces no vemos la necesidad que hay a un lado de nosotros; ayudar nos deja mucho aprendizaje".