Visitan fieles a La Guadalupana

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde lo lejos se imponía su imagen divina, siendo adorada por cientos de personas que a sus pies dejaban ofrendas; cada año, a la salida a Guaymas, miles de hermosillenses acuden a dar las gracias a la Virgen de Guadalupe.



Decenas de placas con leyendas de agradecimiento resaltan de las rocas del cerro, figuras de la Virgen rodean el lugar y hace sentir un ambiente de paz y armonía entre los asistentes, que entre cantos le agradecen por los favores cumplidos.



El día 12 de diciembre se cumplen 486 años desde su aparición, y desde entonces miles de devotos le han dado las gracias; hoy, en la ciudad, es típico llegar al cerrito de la Virgen a cumplir mandas.



"Yo me siento muy bien de estar aquí, gracias a Dios, yo tengo manda y siempre he sido devota de la Virgen de Guadalupe, todo el tiempo y pues sí nos ha concedido milagros, ahorita puso una imagen de ella uno de mis nietos por una petición difícil que cumplió", aseguró Aurelia Ruiz, devota.



Días antes de la fecha, los hermosillenses acuden para tranquilamente dar gracias, tal es el caso de Yazmín Benitez, quien contenta acudió al lugar a dejar una ofrenda.



"Estoy muy contenta de estar aquí porque ella es muy milagrosa, habrá gente que no cree pero cada quien; me da mucho gusto que la gente no se olvide de ella, por eso le traje sus flores y voy a rezar por el bien de mi familia" relató.



Los cantos a los pies de la figura de la Guadalupana no se dejaron esperar; las llamas de las velas bailaban derritiendo la cera y las flores con sus bellos colores destacaban, estas son las ofrendas dejadas por sus creyentes.



Da gracias



Pagar mandas cada año hace que Fernando Romero, de 52 años, acuda al cerro a llevarle flores o rosarios a la virgen con motivo de agradecer por las peticiones que se han cumplido.



Subir 240 metros no importó con tal de ver de cerca la imponente imagen de la Guadalupana, a quien le tiene mucho amor y respeto desde que era pequeño.



"Vengo a agradecerle por los favores que me cumplió; yo soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe y le traje unas flores porque se las prometí, es muy bueno para mí como creyente venir al cerro porque aún tenemos salud para hacerlo", comentó Fernando Romero.