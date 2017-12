Aconsejan realizar compras inteligentes para esta Navidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hacer compras inteligentes, comparar precios y comprar sólo lo necesario, de utilidad y que servirá por un periodo prolongado, así como ahorrar para imprevistos y para la cuesta de enero, son las recomendaciones para salvaguardar la economía familiar en esta época navideña.



De la totalidad de ingresos percibidos en diciembre considerando el aguinaldo y por lo menos el último salario recibido, se recomienda elaborar un presupuesto para evitar la insolvencia económica a futuro, explicó Joel Espejel, académico y economista de la Universidad de Sonora.



"Esto es con la finalidad de destinar sus ingresos a cosas que son prioritarias para la familia; primero hay que visualizar ese ingreso para bienes de consumo duradero, como la compra de un refrigerador, una estufa o un calentador de agua, algo que la familia disfrutará todo el año.



"Después va la cuestión de qué tanto se va a destinar para bienes no duraderos, que son bienes de consumo como los regalos y la cena; de aquí, un 20% corresponde a este propósito y el restante, a cosas prioritarias para toda la familia", detalló el especialista.



CUIDE SU CRÉDITO



Un asunto importante es analizar la decisión de comprar artículos a crédito y a meses sin intereses, pues si se compran varios artículos, la suma de los abonos mensuales podría acabar por provocar la incapacidad de cobertura de gastos necesarios para la familia.



"No hay que creer que la tarjeta de crédito es una parte adicional del ingreso, porque no es así, es algo que tenemos que regresar en el futuro al banco que nos lo está prestando momentáneamente y con una tasa de interés además", dijo el economista.



PLANEAN COMPRAS



EL IMPARCIAL realizó un sondeo con los compradores en la zona comercial del Centro de Hermosillo, donde algunos de los entrevistados dijeron prepararse con anticipación para tener recursos, mientras que otros esperan el aguinaldo para hacer sus compras navideñas.



Los gastos más representativos para las personas en la compra de regalos para estas fechas son los que tienen que ver con ropa y juguetes donde gastan, en promedio, cerca de 3 mil pesos.



"Gastamos unos 3 mil pesos aproximadamente y los precios en las tiendas están más o menos; nos preparamos con tiempo juntando de a poquito lo que nos va quedando de la quincena y siempre nos vamos a lo más barato", dijo José Francisco Álvarez, vecino de la colonia Fuente de Piedra.



También hay quienes, para ahorrar, viajan desde sus pueblos o ciudades hacia Hermosillo en busca de las mejores opciones para comprar.



"Es más económico comprar en Hermosillo, además hay muchas tiendas y más lugares dónde buscar los regalos; no me preparo mucho antes, nada más los últimos meses del año", compartió Gladys Rodríguez, visitante de Tónichi.



HAY QUE COTEJAR



Para hacer compras inteligentes, se recomienda realizar una búsqueda virtual o presencial en las tiendas como una investigación de mercado a escala, en un ejercicio que permita hacer comparativos de precios para tomar las mejores decisiones y no arrepentirse de las adquisiciones impulsivas.



"Muchos recibirán en enero la segunda parte del aguinaldo", agregó Espejel, "pero es muy importante que guarden desde la primera parte, porque viene el pago de impuestos, Predial, automóvil, seguros y colegiaturas, etcétera; por eso hay que crear una administración presupuestal y financiera muy inteligente".