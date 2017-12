Esperan visitas para Navidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Rodeando un árbol de Navidad, se encontraban los abuelitos del asilo Dulce Hogar, a la espera de sus familiares y demás visitantes para poder contar sus maravillosas anécdotas y sus experiencias de vida.



Aunque la compañía entre ellos es cálida en Dulce Hogar, los ancianitos que viven en las instalaciones desean poder compartir charlas y sentir el cariño de alguien que los escuche.



María del Carmen Ramírez García es una abuelita que vive en la casa hogar y recordó que de pequeña deseaba una bicicleta, pero hoy tan sólo quiere un suéter o una bufanda para el frío.



"Cuando estaba chiquita el niño Dios nos traía los regalos: Yo pedía una bicicleta porque mis hermanos mayores tenían y les decía a mis papás que quería una y me decían que no; ahorita lo que me ha tocado pues es ropa, ¿qué más podría ser? Juguetes pues no, con ropa me conformo", aseguró la abuelita.



Al lado de María del Carmen se encontraba su amiga María Dolores Ochoa, "Lolita", como le dicen sus compañeros de cariño, quien platicó que cualquier cosa para esta Navidad será bien recibida.



"Yo estoy muy bien aquí gracias a Dios, a mí de regalo lo que quieran darme; qué voy a andar escogiendo, a mí lo que me den es bueno, cómo voy a andar escogiendo y diciéndole a la gente lo que quieran y que sea de corazón", mencionó "Lolita".



Aunque no son muchas las necesidades en Dulce Hogar, hay algo en particular que les hace falta: Que los abuelitos reciban visitas más seguido, pues necesitan con quién charlar y reír un rato, comentó Francisco Soqui, administrador del asilo.