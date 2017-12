HERMOSILLO, Sonora(GH)

Don Carlos no tiene siquiera una chamarra para protegerse del frío. Salió a la calle por la mañana, vistiendo una camisa de manga corta mientras la temperatura afuera es de 10 grados; no sabe qué día ni qué hora es, dice, porque además de no tener un aparato que se lo diga, todos los días le parecen iguales.



Prefiere salir de su casa, por donde se cuela lo helado por debajo de la puerta, para sentarse donde pegue un poco la luz del Sol y así calentarse. Luego camina por ahí, en búsqueda de alguien que le brinde un plato con alimento.



"Nomás me la paso por ahí buscando comida a ver si consigo algo, pero ya quiero buscar trabajo, porque no aguanto estar sin hacer nada; yo sé hacer todo, sé manejar tractor y carro, fui bombero voluntario, socorrista, zapatero, albañil, sé fundir fierro, fui conserje", narró quien a pesar de tener todo ese conocimiento, recalca no tener estudios.



Vive solo en un cuartito de material que renta en la colonia Coloso Bajo donde tiene apenas una cama sin cobijas; tampoco tiene algún tipo de apoyo, ni social ni de su familia, pues asegura que todos en algún momento lo abandonaron.



"Yo soy de Michoacán, pero vivo en Hermosillo desde la edad de 13 años, ahorita tengo 84; anduve aquí vagando, fui casado y me abandonó la mujer, ella me dio nueve hijos y me abandonaron también, me vieron sin dinero, pero cuando lo tuve, sí me querían". Para hablar con don Carlos hay que hacerlo un poco fuerte, casi gritando para que escuche, pues asegura que después de un fuerte episodio de fiebre, sus oídos se reventaron y ahora busca que alguna institución lo apoye con aparatos para oír.



"Llevo 35 años viviendo solo y ya estoy enfadado de esta vida así, que no me trae nada bueno... ya he batallado mucho", dijo con la mirada baja, frente a un plato de comida que alguien en una plaza pública le dio.