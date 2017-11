Cancelan búsqueda de vaquita marina hasta conocer autopsia

SAN FELIPE, Baja California(GH)

Tras la muerte de la vaquita marina capturada, autoridades decidieron cancelar la búsqueda de la especie hasta determinar las causas de su deceso, mientras tanto los delfines localizadores de la marsopa fueron devueltos a Estados Unidos.



El delegado en Baja California de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alfonso Blancanfort Camarena, detallo que las razones del deceso determinarán las estrategias a seguir para evitar la extinción de la especie.



Dentro del Programa Vaquita CPR (Conservación, Protección y Recuperación de la Vaquita Marina), están analizando las condiciones que detonaron la muerte de la hembra marina, por lo que esperarán los resultados de la necropsia.



“A partir de los resultados que nos den los expertos, podremos replantear cuál será la estrategia a seguir en este proyecto tan ambicioso que tiene que ver con como salvar a la vaquita”, informó.



Abundó que algo bueno que pueden anunciar es que fueron reiterados los avistamientos tanto de vaquitas marinas adultas y sus crías, lo que quiere decir que el Alto Golfo sigue siendo un sitio idóneo para su reproducción.



“Hemos visto diferentes grupos que van de dos, tres o más ejemplares juntos, estamos buscando cuidar su hábitat para que se sigan reproduciendo, los 30 ejemplares fueron una estimación, se están haciendo identificaciones”, reveló.





SE VAN DELFINES



Blancafort rememoró que los delfines hicieron un trabajo esplendido, quienes forman parte de un programa de la US Navy, que tiene una antigüedad de 50 años, expertos en localizar y encontrar cosas.



“Ellos nos ayudaron a no sólo localizar e identificar a las vaquitas, sino a irlas conduciendo hasta llegar a su captura, estos delfines fueron regresados a su casa en San Diego, su trabajo fue una colaboración gratuita de la que estamos muy agradecidos”, manifestó.



Puntualizó que las expediciones guiadas por los delfines se hicieron en función de los hidrófobos sembrados en el polígono de protección a la vaquita, donde la detectaron los puntos donde había más población.



Es probable que la vaquita marina no soporte el cautiverio y por eso haya muerto, el delegado recordó que no sería la única especie con esta característica, ya que algo similar sucede con el tiburón blanco.



“Nunca antes se había manipulado una vaquita viva, y estamos aprendiendo mucho de lo que estamos viviendo en las expediciones, si bien los 67 científicos son los más calificados del mundo, hay situaciones en las que se está aprehendiendo”, comentó.



Concluyó que el estudio de las causas de la muerte de la vaquita marina debe ser muy detallado y profundo, por lo que no tienen una fecha próxima de los resultados, sin embargo esperan que se entreguen en un plazo corto.