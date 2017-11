Invaden "tiangueros" banquetas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los tianguis de las colonias Primero Hermosillo, Luz Valencia y Nuevo Hermosillo son los que más reportes presentan a la dirección de Inspección y Vigilancia por la obstrucción de banquetas, informó el titular de la dependencia.



Luis armando Becerril Calderón recalcó que durante los fines de semana realizan operativos en estos tianguis para vigilar la distribución de puestos ante los reportes de habitantes de las colonias.



"Tenemos la instrucción de dar la oportunidad siempre y cuando no afecten a terceros, sí tenemos tianguis donde sábados y domingos acudimos a impedir que se instale gente en las banquetas o cochera, hacemos operativo donde recibimos más quejas", expresó.



Al no tratarse de comerciantes como tal, la dirección de Inspección y Vigilancia no otorga permisos ni aplica sanciones, pero se encargan de regular que los puestos no se coloquen en zona prohibida, declaró.



En el caso del tianguis de la colonia Los Olivos, no realizan operativos de manera constante debido a que los habitantes y comerciantes están de acuerdo y se encargan ellos mismos de ordenar los puestos.



"En el de Los Olivos la gente está de acuerdo y los mismos vecinos también; lo que hacemos nosotros es tratar de corregir que no obstruyan las vialidades ni las banquetas, es un tema que tenemos y lo estamos atendiendo", afirmó.