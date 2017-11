Es inviable poner semáforo peatonal debajo de puente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un semáforo peatonal debajo del puente Unison-Hospital General no sería factible, afirmó el director de semaforización de Cidue, debido a que el puente se construyó para solucionar los problemas de vialidad en la zona.



David Quijada Ruiz indicó que el problema en este lugar es por falta de cultura vial, pues hay quienes por no subir el puente, cruzan la calle por debajo de este y se exponen a sufrir un accidente.



"Se nos hace inviable porque ya existía ahí un semáforo, pero había accidentes porque la gente se atravesaba y la opción fue el puente, a algunos se les dificulta subir porque el tramo es largo y se cruzan por abajo",



recalcó.



A pesar de solicitudes como la del grupo Ni Uno Más, Unison Peatonal, de colocar un semáforo peatonal, Quijada Ruiz resaltó que sería un gasto innecesario, pues ya se cuenta con el puente.



Otro de los puntos señalados por los peatones como zona de riesgo es el cruce de Rosales y Luis Encinas, y aunque se cuenta con un semáforo peatonal muchos no lo respetan, resaltó.



"Sí hemos tenido solicitudes, en Encinas y Rosales desde el año pasado, aunque ya existía el semáforo, nos solicitaron después que un joven falleció cuando le cayó un carro; pero muchos de estos temas son de educación vial, no de semáforos", declaró.



Semáforos en cruces



Dos cruces de grandes vialidades y señalados por vecinos como peligrosos tendrán semáforos para finales de este mes, con el fin de reducir accidentes, informó David Quijada Ruiz.



El cruce de Navarrete y Quiroga, así como el de Progreso y Morelos, tendrán semáforos para regular el tránsito y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, resaltó.



"Nos estaban solicitando mucho los vecinos que viven por ahí; aparte de los accidentes que habían sucedido, por la necesidad de tanta gente que transita por ahí y para ordenar el tránsito", dijo.



El semáforo de Navarrete y Quiroga pudiera comenzar a funcionar a partir de la próxima semana, mientras que el de Progreso y Morelos quedará listo para finales de noviembre.



Quijada Ruiz mencionó que existe una solicitud para colocar un semáforo en el cruce de Navarrete y Sahuaripa, pero hasta el momento no hay fecha definida para su instalación.