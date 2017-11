Animales ponzoñosos y malos olores salen de casa abandonada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como un foco de infección describieron vecinos una casa abandonada en la avenida Adelina Sáenz Alegría, en la colonia Las Minitas, pues alberga una gran cantidad de basura y maleza.



El problema se ubica entre las calles Santa Gertrudis y San José de Moradillas, donde los habitantes han reportado problemas con animales ponzoñosos y malos olores que han impregnado sus hogares, motivo que los orilló a solicitar a los vecinos no tirar nada en la construcción.



Alberto García, empleado, comentó que al no estar protegido el terreno muchos habitantes de otras calles de Las Minitas han llegado con bolsas de basura a arrojarlas en el solar.



"Es un problema porque hay veces que vecinos de otras calles de arriba vienen y tiran cosas ahí, hay veces que hasta desperdicios de comida.



"Hace como un mes más o menos vinieron unos con una cubeta llena de jaibas ya pasadas y ahí las echaron, era una peste insoportable y es que para eso nomás sirven los terrenos solos, para llenarlos de suciedad", aseguró.



Al menos dos veces se han dado a la tarea, algunos vecinos, de limpiar el terreno, pues se han registrado plagas de ratas provenientes del sitio, según informó Reyes Miranda, vecino afectado.



"Estamos batallando mucho con ese terreno, nosotros limpiamos ahí pero ya nos enfadamos porque no pasan ni dos días cuando ya está otra vez sucio; es un nido de ratas y otros animales, mucha gente viene y tira basura, es un foco de infección".