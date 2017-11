Llaman a rehabilitar parque de Altares

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tétrico y desolador luce un parque ubicado en retorno Fernando Aragón Moreno y Alfonso López Riesgo, en la colonia Altares, lo cual tiene molestos a vecinos por el acumulamiento de basura, maleza y vandalismo.



María Palomino, vecina, comentó que el parque tiene mucho tiempo que no es atendido debidamente, hace falta luz y está vandalizado, además de que la falta de alumbrado ha hecho que "vagos" se junten por las tardes en el sitio.



"Me ha afectado bastante la situación del parque porque vivo al lado, está muy oscuro en la noche y por eso se la llevan muchos ‘malandros’.



"Tiene muchísima basura y sobre todo la maleza que está muy alta; los hoyos que ven en las paredes los hicieron los ‘locos’, pero ya tienen varios años y es que sí vienen a darle mantenimiento pero es cada caída de casa", aseguró.



El sitio ya no es visitado en las tardes por niños del sector, ya que los aparatos de juegos no están en buenas condiciones, además hay mucha basura y maleza que ha criado fauna nociva.



"Se supone que los parques son hechos con el fin de que los niños tengan un lugar en donde jugar pero ni eso, está muy feo, sucio y con mucha maleza.



"Salen muchas cucarachas, lagartijas, grillos, arañas y también víboras se han dejado ver", afirmó Yajaira Escalante Ruiz, vecina de Los Altares.



Las colonias, por seguridad de sus hijos, han prohibido que acudan al parque hasta ser remodelado, por lo que pidieron al Ayuntamiento ayuda para recuperar el centro recreativo.