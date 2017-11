Requiere Nicole cambio de prótesis

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuando sólo tenía 2 años de edad todo parecía ir bien en la vida de la pequeña Andrea Nicole, tenía completa movilidad y corría de un lado a otro sin ninguna preocupación, hasta que la rickettsia entró a su cuerpo, dejándole como secuela la amputación de sus pies.



Hoy, a la edad de 4 años, Andrea Nicole Báez Palafox no se da por vencida, asiste al Jardín de Niños y es una niña muy inteligente e



independiente.



Cada cuatro meses la niña es llevada a la ciudad de Tijuana, Baja California, para realizarle un cambio de prótesis, situación que se ha complicado para su familia pues no tienen el dinero suficiente para viajar.



"Yo tengo la cita para las prótesis de mi niña, estas son las terceras prótesis que le ponen; hace dos años le amputaron los pies por culpa de la rickettsia y esta es la tercer vez que la llevó al hospital de Tijuana.



"El día 15 de este mes voy a recogerlas y a que la vea el ortopedista, se me juntó esto, por eso estoy pidiendo apoyo", comentó Vanessa Palafox, mamá de la menor.



A pesar de su condición Nicole lleva una vida normal, dijo la madre, sólo que su familia se ha visto en apuros para poder ir a la ciudad de Tijuana a las citas para obtener sus prótesis.



"La niña va muy bien gracias a Dios, pero nomás que se nos dificulta mucho la salida, por los gastos, pero ella muy bien va al kínder y por eso necesita ella sus prótesis y le toca cambio."A ella la atendían en Los Ángeles pero como gastamos mucho para ir para allá entonces pedimos cambio para Tijuana, por la situación en la que nos encontramos", afirmó.



La vida de Nicole y su familia cambió radicalmente desde que la pequeña padeció la enfermedad, por lo cual están solicitando apoyo a la comunidad para viajar a la ciudad fronteriza y obtener sus prótesis.