Exponen peatones su integridad física

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más seguridad para el peatón exigieron algunos ciudadanos que transitan diariamente por el cruce de las calles Luis Encinas y Reforma, ya que la falta de las líneas peatonales en el lugar pudieran llegar a ocasionar accidentes fatales.



Y no son sólo los señalamientos, comentaron, sino la poca responsabilidad y prudencia por parte del conductor al momento de hacer alto, porque se olvidan de que principalmente estudiantes cruzan de un lugar a otro e invaden su espacio.



"Es que si te fijas, los carros que vienen por la Reforma se paran muy al frente, casi chocan con los que vienen por el Encinas y no dejan que uno pase, tenemos que meternos por atrás de los carros, porque estos invaden donde deben de ir las ‘cebras", comentó Julián Huerta, estudiante de la Unison.



Empleados de los comercios de los alrededores externaron que en las horas pico es cuando más sufren los peatones, ya que pareciera que todos andan desesperados y por querer ganarle al semáforo, invaden seguido los carriles y ocurren los accidentes.



Destacaron que en la acera del lado Norte es donde más se sufre, que son los carriles que dirigen de Oriente a Poniente, rumbo al Aeropuerto.



Esto es porque, aún cuando el semáforo señale alto, los vehículos que tienen que tomar la calle Reforma y girar hacia su derecha, intentan seguir su paso e impiden que los transeúntes puedan cruzar.



"Los que más batallan son los pobres estudiantes y es un caos siempre, más al medio día, cuando salen y entran, o también en la tarde-noche.



"Los que vienen del lado del cine (Norte) y quieren cruzar por la esquina hacia la gasolinera (Sur), batallan mucho porque los carros quieren dar vuelta y no ceden el paso", explicó Margarita, empleada de una tienda.



Hacen falta más señalamientos, agregó, y que pinten las cebras peatonales, porque ese es el mejor pretexto para los automovilistas cuando suceden los accidentes y se escudan en que no hay líneas peatonales, por eso es que hacen alto en cualquier lugar.