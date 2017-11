Retiran a los ambulantes sin permiso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 30 vendedores ambulantes retiran a diario del primer cuadro de la ciudad por no contar con permiso, informó el director de Inspección y Vigilancia.



Luis Armando Becerril Calderón aseguró que según el reglamento de esta dirección, no se pueden otorgar permisos en el primer cuadro de la ciudad, que comprende el cuadrante de las calles Jesús García, Serna, Luis Encinas y Reforma.



"No se puede entregar un permiso al menos que sea un evento especial, lo que se hace en esos casos es asegurarle la mercancía, no es multa, para que vayan a la oficina a tramitar su permiso para vender en otra parte", aclaró.



Becerril Calderón comentó que han recibido reclamos de parte de vendedores que no quieren moverse de lugar e incluso que son retirados de una calle y se vuelven a colocar en otra, pero que en ningún caso se ha decomisado la mercancía.



"Sí somos conscientes de que hay gente que de eso vive, pero le hemos dado muchas opciones, les ofrecimos la Emiliana de Zubeldía, la De los 100 años, el Mundito, pero dicen que no les gusta, nosotros seguimos el reglamento y queremos que haya orden en el Centro", indicó.



Vendedores de mieles, dulces en carretas, las llamadas Marías, vendedoras de pulseras y de frutas, son los principales comerciantes que son retirados del Centro y se les solicita que tramiten un permiso para vender en otro lugar.



El costo de un permiso para venta ambulante cuesta 325 pesos por un mes y además de la zona del Centro, los cruceros están prohibidos, detalló.



El director de la dependencia mencionó que durante diciembre hay un grupo de cerca de 30 mujeres mixtecas que cuentan con un permiso de parte de la Coordinación de Asuntos Indígenas del Estado para vender sus productos en esta zona.