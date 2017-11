"Culpo a Damián Zepeda de la salida del partido": Célida López

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras argumentar actos de discriminación y violencia política en su contra, ayer la diputada Célida López Cárdenas renunció al Partido Acción Nacional (PAN) y al Grupo Parlamentario del mismo partido.



En rueda de prensa, la legisladora por el Distrito II con cabecera en Puerto Peñasco, culpó directamente de su decisión al secretario general del albiazul, Damián Zepeda Vidales, a quien calificó de insensible y misógino.



Dijo haber sido víctima de exclusión por parte de los líderes del PAN, al impedirle avanzar en el proyecto de candidatura al Senado de la República en el próximo proceso electoral de 2018, al imponer a Ramón Corral.



"Sí, culpo a Damián Zepeda de mi salida del partido, pues no está preocupado por el PAN de Sonora sino por garantizar los espacios para beneficiar a sus incondicionales amistades", expuso.



"Cuando estuve frente a Damián Zepeda viví el momento más humillante de mi vida política", agregó, "Damián se equivoca si cree que por ser secretario general puede pisotear la dignidad de las personas, se equivoca si cree que por ser la mano derecha de Ricardo Anaya podrá decidir el futuro del PAN en Sonora".



Señaló que el PAN es un partido misógino que no respeta el trabajo de las mujeres, que expulsa a la gente valiosa, y como muestra puso los casos de María Dolores del Río y recientemente el de Margarita Zavala.



El blanquiazul está condenado a la derrota en 2018, aseguró, ya que está secuestrado por Ricardo Anaya y Damián Zepeda, personajes a los que calificó como un grupo de jóvenes que sólo buscan sus intereses personales.



Manifestóque a la fecha no ha recibido invitación oficial de otros partidos políticos para sumarla a sus filas, pero que está abierta a analizar todas las posibilidades, incluso a aspirar a una candidatura independiente.



No tolera el PAN a mujeres



En Acción Nacional las mujeres no logran espacios significativos y de toma de decisiones, expuso López Cárdenas, porque existen intereses específicos para lograr espacios políticos, por parte de integrantes del Partido que ocupan puestos clave a nivel nacional.



"Nunca hemos (las féminas) logrado algo más que una mujer en la alcaldía de Hermosillo, nunca hemos tenido una candidata al Senado y difícilmente el PAN postulará algún día a una mujer como candidata a la Gubernatura.



"Es muy bonito el discurso de la paridad de género, pero cuando se topan con una mujer con carácter, que tiene la capacidad para defender sus ideas, se convierte, creo, y así lo sentí yo, en un estorbo, en una persona no viable", enfatizó.



Continuará trabajo



Aunque no descartó unirse a algún instituto político con miras a las elecciones del próximo año, expuso que continuará en su cargo como diputada hasta septiembre de 2018, desde el cual trabajará en atención a sus representados.



"Cuando te conviertes en una persona sin partido político tienes esa libertad de que, a tu juicio personal, puedes apoyar o no ciertas decisiones en el Congreso;en ese sentido, cada una de las decisiones que se presenten las iré tomando con mucha responsabilidad", citó.



Como parte de su agenda como representante popular, detalló, buscará impulsar temas como la cultura de paz, mediación escolar y la defensa de los derechos humanos, así como en un presupuesto equitativo para el siguiente año.