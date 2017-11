"Pega" más el frío a orillas del arroyo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque las cobijas no son suficientes para soportar las heladas, el calor de su familia le da ánimos a doña María Jesús Reyes, habitante de la invasión Las Tres Reinas.



Los rayos del Sol apenas calientan su humilde casita -rodeada de flores y plantas- pues los techos de lámina y paredes de madera la vuelven más helada durante el invierno.



Las cobijas con las que cuenta son viejas y ya abrigan lo suficiente, pues asegura que vivir a las orillas de un arroyo es más duro y frío.



"Pues el frío es bastante fuerte pasarlo aquí en la invasión, porque soy de bajos recursos y tengo unas poquitas de cobijas de esas que me dan cada año, y el frío que hace aquí en la orilla del arroyo es muy feo, y en la temporada de invierno es más helado.



"Hay muchas personas aquí que ocupan cobijas porque está muy despejado, hace mucho frío y es en estos meses cuando la gente viene a ayudarnos, a traernos cobijas y cobertores, cosas así para echarnos la mano;, mi casa está hecha de madera y lámina pero es muy helada", aseguró.



SALUD QUEBRANTADA



Hay veces que una cobija y un café pueden ser suficientes para pasar la helada, otras no tanto, pero eso hace la diferencia para María Jesús, quien padece asma y procura protegerse del frío lo mejor posible.



"Para entrar en calor pues yo me la llevo acostada en la cama, ahí estoy bien tapadita porque como soy asmática no puedo estar mucho en el frío, y a mí se me complica la enfermedad en la temporada invernal; pasamos el frío con cobijas y tomando cosas calientes", mencionó.



Hace un, año doña María Jesús fue diagnosticada con cáncer en la boca del estómago, pero eso no le ha hecho perder las ganas de salir adelante y cuidarse de cualquier cosa que le pueda hacer daño.