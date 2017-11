Asegura Sictuhsa está a favor de que la auditen

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A favor de que la Dirección General del Transporte (DGT) audite la situación financiera de los concesionarios, se manifestó el titular de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa).



José Luis Gerardo Moreno indicó que hay confianza de que a través de esta revisión financiera se despejen las dudas sobre los ingresos que tiene la empresa y la utilidad que se le da a los subsidios que aporta el Gobierno del Estado.



Puntualizó que Sictuhsa recibe ingresos mensuales cercanos a los 34 millones de pesos y que este recurso es insuficiente pata el mantenimiento de las unidades, pago de nómina y recarga de combustible.



"Por nosotros no hay ningún problema en que se realice la auditoría sí eso va a dar certidumbre de la insuficiencia financiera, nosotros no estamos nadando en dinero como muchos piensan", expuso el dirigente de Sictuhsa.



Para agilizar el proceso de revisión financiera, Gerardo Moreno aseguró que los contadores de la empresa Sictuhsa estarán a la disposición de los auditores para hacer entrega de la información que soliciten.



Para verificar el comportamiento financiero de Sictuhsa, que integra al 70% de los concesionarios del transporte público en Hermosillo, el miércoles el titular de la DGT anunció que se hará una auditoría.



ES EN VANO: VIGILANTES



La auditoría que realizará la Dirección General de Transporte (DGT) a la empresa Sictuhsa, es una pérdida de tiempo, señaló el líder de la organización ciudadana Vigilantes del Transporte.



Alfonso López Villa indicó que por tratarse de una empresa registrada ante el SAT para prestar servicio de transporte, tiene la facilidad de comprobar sus gastos a través de pago de nóminas y facturas de refacciones y combustible.



Consideró que a su juicio los auditores contratados por la DGT no podrán encontrar elementos de contabilidad que pueda evidenciar a Sictuhsa en el mal uso de los recursos económicos que recibe de ingreso y subsidio.



"En la cuestión financiera no van ha encontrar nada porque todos los gastos los justifican, pueden presentar facturas infladas por la compra de una llanta o de cualquier refacción y no va a pasar nada", consideró.