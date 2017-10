Calderón acusa a Ruffo y su hermano de entregar a BC a los Arellano

TIJUANA, Baja California(GH)

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, realizó una declaración en Twitter donde acusa a Ruffo Appel y a su hermano de entregar a Baja California a Los Arellano.



Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el ex mandatario escribió 'RUFFO dilapidó esa gubernatura, él y específicamente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano' (sic.)



Adjunto a la publicación está un enlace, mismo que ya no se encuentra disponible.