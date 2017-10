Diario de una lucha contra el cáncer: Laura Elena Yeomans

(GH)

A mí me había dicho la doctora que el cáncer no duele, pero pues a mi sí me dolió, fue en un periodo de vacaciones o un receso de diciembre que me empezó a doler el seno.



Y es algo bien extraño, dije, no es un dolor común y regresando de vacaciones me fui con el ginecólogo y me dio las órdenes para la mamografía, tardócomo cuatro meses para que me hicieran el estudio, luego para que me dieran el resultado.



El resultado arrojó que me hicieran un ultrasonido y en ese entonces estaba terminando mi carrera en licenciada en Derecho. Me fui con el ginecólogo y él vio el resultado y me dijo: “Si quieres ve con el oncólogo”.



Yo ya me había preparado y afortunadamente en el trabajo teníamos gastos médicos mayores y yo ya iba preparada con qué médicos estaban y me recomendó uno y me fui inmediatamente a poner la cita, ya Dios estaba ahí conmigo, porque ese médico siempre estaba muy saturado y me dice la muchacha “espérame ahorita te atiende”.



De una vez. Y sí, ya no me soltó. Terminé la carrera en mayo, el 16 de junio fui con el oncólogo y ya no me soltó. Me hizo estudios y luego le comenté otras cosas que traía y me hizo más estudios.



El 15 de septiembre me operó la primera vez, a la semana me dio el resultado y muy lindo el doctor me dijo: “Son células malas” no me dijo directamente es cáncer porque es muy impactante eso.



En quince días me operaron dos veces, fue con medicina nuclear. Cuando salgo de la operación fue de un día para otro y fue cuando me vi en el espejo cuando me cayó el veinte.



Me empecé a deprimir, me empecé a ver las cicatrices, no podía mover el brazo, tenía el cabello largo, me lo corté porque no quería estar batallarlo. Al mes me dieron la primer quimio, para la segunda quimio ya había subido 17 kilos, otra depresión más.



Me siento muy afortunada porque estoy viva. Que es lo que me importa, en realidad sí lo de subir de peso, dolores que me dieron... pero aquí estoy.



Me ha costado mucho, ya son seis años, y a veces, como ahorita, me salen las lágrimas, me acuerdo de todo lo que viví y sí, fue muy difícil, muy difícil. Hubo personas que se alejaron y otras que llegaron.



Pero doy gracias a Dios porque estoy aquí, porque me dio otra oportunidad de vivir, de dar mi testimonio también, aunque hay muchas sobrevivientes el proceso ha sido diferente para cada una, hay unas que lo procesan muy rápido, otras que no lo procesamos muy rápido. Doy gracias a Dios que estoy aquí.



Esta etapa de mi vida es diferente quiero estar más tranquila, quiero estar más relajada, vivir y disfrutar la vida. Para cada persona el disfrute es diferente.



Disfruto más a mis hijos, hacerles comida, cosa que no hacía trabajando. Ahora lo disfruto. Es otra etapa de mi vida que quiero vivirla plenamente.