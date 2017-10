Decide Diego hacer algo por la naturaleza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por iniciativa propia el joven Diego Amezcua decidió dedicar buena parte de su tiempo en un día familiar de paseo por las playas de Bahía de Kino, para retirar la mayor cantidad de basura a su alcance y contribuir al cuidado del medio ambiente.



Diego, de 16 años de edad, explicó que está en un grupo religioso que hace actividades para ayudar a la comunidad y aprovechó que tenía un día de asueto con su familia para contribuir a mejorar la condición de la playa.



"Creo que las personas que vienen a la playa y no juntan la basura que generan solamente vienen a contaminar, deberían de recoger sus desperdicios y contribuir a la naturaleza", expresó.



Envases de plástico, bolsas de papitas y botes de cerveza son desperdicios que en poco más de 40 minutos logró recoger luego que otros visitantes los dejaron tirados.



El joven comentó que al ver tanta basura en la playa le pidió a su mamá una de las bolsas de plástico que llevaban para guardar la ropa mojada, para recoger la basura y posteriormente tirarla en algún contenedor.



"Le pedí a mi mamá una bolsa y pues me la dio, no se les hizo raro porque saben que en el grupo en el que estoy siempre hacemos este tipo de acciones", dijo.



Diego estudia la preparatoria en el Cobach Villa de Seris e invitó a los visitantes a no dejar la basura en las playas y con ello aportar un granito de arena para beneficiar al medio ambiente.