Se manifiestan frente a Palacio Municipal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al considerar que se han violado 31 cláusulas del contrato colectivo de trabajo, poco más de 200 miembros del Sindicato del Ayuntamiento se manifestaron ayer por la tarde por fuera de Palacio Municipal.



Salvador Díaz Olguín, secretario general de la agrupación, manifestó que tras la nula respuesta de las autoridades y la falta de gestión se tomó la medida, la cual no afecta a los hermosillenses.



"La manifestación es un acuerdo de asamblea realizada por los mismos trabajadores para dar a conocer a la administración las irresponsabilidades que ellos mismos están aceptando", comentó.



Las principales demandas de los sindicalizados son tener una mayor cobertura médica, apoyo de gastos funerarios, fondo de retiro, apoyos a la salud en caso de operaciones mayores, entre otros.



El pasado domingo un total de mil 782 agremiados votaron y el 95% estuvo a favor de la manifestación pacífica realizada ayer a las 15:00 horas, en la que algunos de ellos culminan sus labores a dicha hora y no se buscó afectar al ciudadano.



Poco después de la hora pactada, el secretario general del sindicato y otros miembros se colocaron frente a las puertas de Palacio Municipal con lonas y cartelones con algunas consignas.



Los sindicalizados no informaron sobre alguna otra manifestación o medida.



RESPETA MOVIMIENTO



El alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez señaló que los trabajadores tienen derecho absoluto de realizar este tipo de actividades para manifestar su inconformidad, aunque advirtió que no se puede, caprichosamente, amedrentar al ciudadano parando los servicios.



"Se apoyarán y se escucharán sus peticiones, Secretaría del Ayuntamiento y Oficialía Mayor verán la forma de buscar una solución", comentó.



Destacó que aunque se realicen manifestaciones, los servicios de recolección de basura, bacheo, limpieza de áreas verdes, entre otras, no se verán afectados ya que no se dejarán de atender.



HABRÍA SANCIÓN



Los trabajadores de Servicios Públicos Municipales que se hayan manifestado sin culminar su jornada de trabajo serán sancionados, aseguró Luis Fernando Pérez Pumarino.



El funcionario explicó que quienes no hayan cumplido sus labores podrían quedarse sin percibir su sueldo por un día en algunos de los tres horarios que están en el área de recolección de basura.



"Estaremos muy alertas y pendientes de que se cumpla con los horarios y con ellos garantizar los servicios a los hermosillenses, de los cuales son tres diferentes horarios", comentó.