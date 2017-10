Estorba a los peatones montón de desechos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia La Metalera expresaron su enojo por la suciedad que invade la banqueta de la calle Del Cedro, entre Pintor y Zinc, donde la maleza y basura abundan en el sitio.



Luz Copado, habitante de la colonia, comentó que han sido los vecinos de la colonia quienes han tirado durante mucho tiempo basura y escombro en la acera.



"Ahorita está limpio porque hay veces que ni se ve la banqueta, es una suciedad, la gente cuando no tira basura tira escombro, me atrevo a decir que hasta animales muertos han echado porque a veces es una peste horrible", aseguró.



La maleza fresca junto a los desechos que normalmente se arrojan al sitiohan sido el detonante del incremento de bichos como zancudos y matavenados.



"Todo el tiempo está así la banqueta, y más que nada, los vecinos deberían de mantener limpio, porque se llena de maleza también y eso acarrea mucho mosco, matavenados, arañas y no dude que hasta víboras", señaló Iván Alejandro Molinares, vecino de la colonia La Metalera.



Los residentes de la calle Del Cedro pidieron a los demás habitantes de la colonia no utilizar como tiradero la banqueta que junto al matorral dificultan el paso de los peatones.