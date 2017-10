Jóvenes con Asperger buscan oportunidad laboral

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La meta máxima de un grupo de padres, es que sus hijos e hijas diagnosticados con síndrome de Asperger en la infancia, luego de pasar años de capacitaciones, esfuerzos y estudios, logren tener oportunidades laborales dignas.



"Oportunidades de trabajo para personas con síndrome de Asperger" es el nombre del proyecto impulsado por siete familias que tienen por objetivo difundir en la comunidad información sobre el síndrome de Asperger, así como sensibilizarle sobre la importancia de incluir a estas personas en el ámbito laboral.



Esto, al tiempo que agremian a otras familias para apoyarse mutuamente en la búsqueda de oportunidades para jóvenes y adultos con esta condición, a través de una bolsa de trabajo que se ajuste a sus habilidades particulares.



El síndrome de Asperger no es una discapacidad, sino una neurodiversidad en donde el desarrollo se produce de un modo distinto al del resto de la población; en el mundo, lo presentan de tres a siete de cada mil niños y en México hay más de 150 mil personas con trastornos del espectro autista, dentro del cual se encuentra el Asperger.



Estudia diseño gráfico



Armida Meza es sicóloga y madre de Darío Ibarra, un joven de 29 años con síndrome de Asperger que culminó sus estudios en Diseño Gráfico y multimedia en 2012; luego de todo un proceso de rehabilitación desde su infancia, es ahora un joven independiente y preparado para trabajar, sin embargo, no hay oportunidades para él.



"A las entrevistas no llega diciendo que es Asperger; él llega como un diseñador gráfico, presentando sus trabajos y documentos, pero se encuentra con que, luego de la entrevista, al notar una diferencia, quedan en que le van a hablar y no lo hacen.



"Pero lo que buscamos es que precisamente se presenten como Asperger y por eso sean colocados, con todas sus cualidades, para ubicarlos en los puestos que pueden desempeñar, por eso necesitamos informar a los seleccionadores", dijo la madre.



Hablar de la inclusión, para Armida significa atacar una problemática a futuro, donde se evita que estas personas se conviertan en una carga social.



"Al brindar una oportunidad a estos jóvenes, también es una oportunidad las empresas, porque por su neurodiversidad tienen características peculiares deseables: Son personas muy nobles, de confiar, que ponen empeño en su trabajo, son determinadas y con habilidades.