"Maloro" Acosta entrega desayunador en escuela primaria

HERMOSILLO(GH)

El presidente municipal Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, cumplió su promesa y llevó buenas noticias a los alumnos de la Escuela Primaria Pascual Pérez, al entregar un desayunador con una inversión de más de 312 mil pesos.



Acompañado por su esposa y presidenta de DIF Hermosillo, Martha Antúnez de Acosta, y de colaboradores de su gabinete de trabajo acudió al plantel ubicado en la colonia López Portillo para encabezar la ceremonia del Lunes Cívico e inaugurar la obra realizada por el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública.



Al platicar con la comunidad educativa, "Maloro" Acosta manifestó que al Municipio no le corresponde de forma directa el tema de infraestructura en las escuelas.



Sin embargo, para realmente construir una ciudad en deterioro, no únicamente son obras como el recarpeteo y pavimentación de las calles, porque el deterioro más severo es lo social.



"Tenemos que seguir sembrando una semilla, para que haya una generación que realmente ame y respete a su ciudad.



"Es un reto importante a enfrentar y no solamente seguir atacando las consecuencias", argumentó.



A los estudiantes los exhortó a pensar y soñar en grande, de que realmente sí se vivirá mejor en el futuro.



"El llamado es que sigamos sembrando buenas noticias, porque siempre habrá cosas malas, pero destaquemos lo bueno.



"No sigamos sembrando en nuestros hijos pesimismo, desánimo y violencia, sembremos esperanza para realmente cosechar una sociedad más justa. Esto no se trata solamente del Gobierno, sino de todos", anotó.



En su intervención, Bertha Alicia Chenowet Contreras, directora del plantel educativo, agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Hermosillo para la construcción del desayunador y reconoció el esfuerzo de los niños que forman parte de la banda de guerra, quienes representan dignamente a la escuela y que en esta ocasión participaron en la ceremonia.



Al evento cívico también acudió Ulises Cristópulos Ríos, diputado federal, quien precisó que la educación es la llave que abre las puertas del progreso y del desarrollo de una comunidad, los estudiantes reciben valores, principios y formación académica, para pensar y construir un futuro mejor.