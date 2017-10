Le renuncia otro funcionario al alcalde de Guaymas

(GH)

El segundo funcionario de primer nivel renunció en el Ayuntamiento de Guaymas el pasado 7 de octubre, y lo hizo de manera irrevocable.



En una carta dirigida al alcalde Lorenzo de Cima Dworak, Luis Mario Suárez Ortega, coordinador de Parques y Jardines, afirma que nunca recibió el apoyo para cumplir con su obligación y responsabilidad.



"...Usted siempre ha dado una respuesta que nunca se vio traducida en hechos, mostrando hacia su servidor una total falta de compromiso, pues nunca cumplió acuerdos que se tomaban encaminados a poder brindar parques y jardines dignos para Guaymas", refiere.



Antes la renuncia fue del comisario de San Carlos Nuevo Guaymas, José Rubén Pinto Avelar, quien señaló que hubo falta de apoyo y recursos.



Suárez Ortega habla de que nunca se le asignó una cuadrilla de personal para atender con prontitud los problemas en los parques y lamentó la falta de apoyo.



"Me molesta recibir reclamos absurdos por parte de funcionarios de su administración, en particular de un director de Servicios Públicos, del cual nunca he contado con su apoyo sino por el contrario se ha dedica a limitarme en mi actuar", resaltó el funcionario público, quien hizo señalamientos contra la Dirección de Servicios Públicos.