Carecen universidades de infraestructura que apoye uso de bicicleta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de que las universidades locales promueven la cultura de la bicicleta, al interior de sus campus no cuentan con la infraestructura necesaria para que los estudiantes se movilicen con este medio de transporte.En distintos campus de universidades públicas se puede observar cómo los alumnos tratan de encontrar un lugar de estacionamiento, algunos de ellos si tienen suerte hallan un espacio bajo la sombra de los árboles, mientras que otros se colocan en sitios donde apenas caben.El flujo vehicular en los campus es muy intenso, sobre todo en la Universidad de Sonora y la Universidad Estatal de Sonora, cada hora entran decenas de carros por los diferentes accesos, mientras que son pocos quienes acuden en algún otro vehículo.David Fontes Domínguez, director del área de Seguridad Estudiantil de la Unison, señaló que cada departamento tiene su propia estructura de estacionamiento para bicicletas, sumando un total de 15 en todo el campus.“No hay un dato exacto de cuántos jóvenes o maestros vienen en bicicleta, ya que es muy variable sobre todo por la cuestión climática; en algunos departamentos, y maestros, promueven el uso de la bicicleta”, comentó.El calor y el tráfico vehicular son dos factores que los ciclistas evitan, explicó Fontes Domínguez, y por ello deciden no optar por la bicicleta como un medio de transporte para acudir a la escuela.Dentro de la Unison existen jóvenes que dejan sus bicicletas aseguradas para transportarse dentro del campus de un departamento a otro.“Creo que las inclemencias del calor hace que no veamos muchos jóvenes, así como las condiciones fuera del campus y lamentablemente no hay ciclovías dentro de la escuela”, dijo.Cada uno de los departamentos del Alma Máter, destacó, se ha preocupado por tener un estacionamiento para este método de transporte a pesar de que no se tenga la infraestructura adecuada.Actualmente se tiene un aforo dentro de la Unison de 20 mil vehículos que entran, salen o se quedan, mientras que existen 6 mil 612 cajones de estacionamiento, de los cuales 100 son azules para personas con discapacidad.“Fácilmente rebasamos los 20 mil vehículos, los que vienen a dejar a alguien, los proveedores, los maestros que vienen a alguna hora suelta, es de todos los que entran y salen”, comentó.Autoridades de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) comentaron que son pocos los alumnos que llegan en bicicleta al campus debido a lo lejos que se encuentran.A pesar de no contar con ciclovías se puede transitar libremente por el campus, además se tiene estacionamientos para este tipo de transporte aunque sean pocos los estudiantes que llegan a transportarse en bicicleta.“La universidad está muy lejos, por lo que algunos acuden en camión, carro e incluso, hemos observado que varios se transportan en bici”, comentó un directivo.En dicho plantel son aproximadamente mil 200 cajones de estacionamiento para carros y un solo acceso vehicular, mientras que se cuenta con un acceso peatonal y no se especificó cuántos son los estacionamientos destinados para bicicletas.La UES, con el objetivo de motivar a que los jóvenes acudan en bicicleta, en días pasados anunció un descuento del 30% en la colegiatura para quienes lleguen en este vehículo.Una administrativa de la universidad señaló que en los talleres de la institución se están realizando las estructuras metálicas que servirán como estacionamiento para las bicicletas, sin embargo desconoce si algún alumno ya obtuvo el descuento ofrecido.Alondra Aguilar, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura de Sicología en la Universidad de Sonora, desde hace varios meses se transporta en bicicleta a la escuela, haciendo un tiempo de 15 minutos de trayecto desde su casa.La joven comentó que para trasladarse a sus clases prefiere utilizar este medio en lugar de caminar, aunque reconoció que es difícil transitar por las calles debido al poco respeto que se le tiene a los ciclistas.“No vivo tan lejos, pero me canso menos que cuando camino, además de que llego más rápido y me es más cómodo al momento de estar cargando mi mochila porque puedo ir sentada”, dijo.Al circular en su vehículo de dos ruedas, añadió, ha sufrido agresiones de conductores, quienes le gritan que las banquetas son para los peatones, además de estar siempre alerta por los carros que están estacionados.Alondra expresó que dentro del campus cada departamento cuenta con sus estacionamientos para bicicletas, sin embargo no son seguros ya que algunos están muy alejados de los salones.Dentro de la Unison intenta no moverse en la bicicleta, comentó, debido a que considera que es más peligroso utilizarla dentro del campus por la gran cantidad de carros que hay, y teme que algunos no logren verla.