Llaman a reparar rúa en Pueblitos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El constante tráfico vehicular por el bulevar Pedro Salazar Félix, entre avenida Pueblo Bajo y Pueblo del Sol Sur, en la colonia Pueblitos, ha provocado el desgaste del pavimento, por lo que se originó un profundo bache.



Aunque el tránsito diario de camiones y automóviles particulares contribuyeron a su deterioro, según residentes en el sector, también el agua de las lluvias se ha llevado poco a poco partes del pavimento del tramo vial afectado.



"Los baches se fueron haciendo por el trajín de los carros y cada vez fueron un poco más grandes a causa de las lluvias, pero también tiene que ver el material con el que se hacen las calles", aseguró Ana María Ramos Hernández, vecina de Pueblo del Sol.



La afectada comentó que varios conductores han sufrido las consecuencias del enorme agujero que se encuentra en el bulevar, pues aquellos que no vieron el desperfecto cayeron en él y se quedaron tirados debido a los daños ocasionados a sus vehículos.



"Pobres los que tienen carro, por los baches, porque ese hoyo que está en medio de la calle está muy grande, es un conflicto; esa parte está peligrosa porque no se ven los baches y han sido varios los carros que se han quedado tirados ahí, por lo mismo de la profundidad del hoyo", afirmó Ramos Hernández.



Ana María señaló que de manera constante acude personal del Ayuntamiento a realizar bacheo, pero no es suficiente, por lo que solicita a la autoridad correspondiente una mejor reparación del bulevar Pedro Salazar Félix.