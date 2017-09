Desconocen cuándo inicia la reparación de puerta del Mercado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Locatarios del Mercado Municipal no han recibido hasta el momento información sobre cuándo pudieran iniciar los trabajos de reparación de la puerta del lado Suroriente, aseguró Migdelina Castillo.



La presidenta de la Unión de Locatarios detalló que desde que se colocaron las obras de apuntalamiento y precaución en la puerta de lado de Elías Calles y Matamoros, no se han iniciado los trabajos.



"No tenemos información nueva, nos dijeron la vez que nos reunimos con los del Ayuntamiento que nos iban a avisar, pero todo está igual hasta el momento, los locatarios estamos esperando que nos informen", dijo.



Desde el pasado 9 de agosto la Unidad Municipal de Protección Civil cerró el acceso Suroriente del Mercado Municipal por las grietas que presentaba, por lo que el 25 de agosto Cidue colocó obras de apuntalamiento y resguardó la zona.



Como ya lo ha expresado sindicatura municipal, para que el Mercado pase a ser propiedad de los cerca de 60 locatarios, el Ayuntamiento de Hermosillo deberá culminar las obras de rehabilitación y remodelación, que pudieran quedar listas para inicios del 2018.