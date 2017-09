Piden más atención en colonia La Manga

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Calles sin pavimentar o en mal estado, lámparas prendidas y otras fundidas, y falta de banquetas, son algunos problemas que manifestaron tener vecinos de la colonia La Manga.



Los habitantes de La Manga comentaron que, a pesar de que es una colonia tranquila, carecen de pavimentación en algunas rúas.



"Más o menos la mitad de la colonia no está pavimentada, eso genera mucho polvo y muchas alergias; en una de las calles, por debajo, pasaron un colector de drenaje y como no la supervisaron bien se hundió y se echó a perder el pavimento", aseguró Germán Juzaino López, residente de la colonia.



Otro de los problemas reportados es la falla de las lámparas de alumbrado público, ya que algunas no encienden y otras no se apagan, indicó Martín López.



"Las lámparas todo el día están prendidas, se apagan y prenden y uno de los focos casi no alumbran en la noche porque está lleno de animales; hay lámparas fundidas, callejones oscuros, todavía nos hace falta alumbrado público", aseguró.



Algunas de las banquetas de la colonia se encuentran obstruidas por maleza dificultando el paso peatonal para los vecinos y visitantes, pues tienen que sacarle la vuelta para poder cruzar.



A pesar de que hay varios problemas en la colonia, los vecinos recalcaron que es un lugar tranquilo, seguro, y que tienen escuelas de nivel básico y medio superior, pero aún así pidieron más atención por parte de las autoridades para mejorar el sector.