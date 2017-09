Es información, clave para evitar suicidios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desarrollar conciencia pública sobre el suicidio, desmitificarlo, alfabetizar a la población en temas de salud mental y adicciones y propiciar la búsqueda de ayuda, son los objetivos que pretenden promoverse en Sonora en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.



"Tenemos que dejar a un lado el mito de que existe un problema mental, sicológico o siquiátrico, porque mucha gente no busca ayuda tan sólo porque no conoce o porque trae una falsa creencia de por medio; el hecho de tener mayor conocimiento sobre estos problemas es clave", explicó Félix Higuera Romero, director del Servicio de Salud Mental y de Adicciones del Estado de Sonora.



Una conducta suicida, definió Higuera, es aquella que una persona puede presentar con el propósito de hacerse daño a sí misma con o sin tentativa de terminar con su vida definitivamente; quienes mayormente cometen estos actos son personas que viven una condición social desfavorable.



ATENTOS A LAS SEÑALES



En el caso de los adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 21 años, detalló, al ser personas en constante proceso de adaptación, las conductas suicidas suelen ocurrir con mayor frecuencia, siendo el sector predominante las mujeres en una relación de tres a uno.



Por ello, recomendó a los padres de familia no restar importancia ni pasar por alto los signos que pudieran evidenciar un trastorno depresivo que desemboque en una conducta suicida, eliminando los factores de riesgo que pudieran empeorar una conducta difícil en niños y jóvenes.



"El mensaje de la prevención debe destacar sobre el mensaje de la descripción del hecho, es decir, en las advertencias concretas y directas; el mensaje de la prevención es cuidar, vigilar, supervisar y establecer controles internos, medidas correctivas y preventivas para que la persona que está vulnerable no se exponga a esos contenidos porque se va a incrementar ese riesgo", concluyó.