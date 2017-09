Nada detiene a la escudería "Irruenti"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Irruenti" es la mejor palabra que encontraron para nombrar a su equipo, pues, al traducirla del italiano, encontraron la virtud primordial que describe a la perfección a cada uno de sus ocho integrantes: Impetuoso.



"Irruenti es la descripción de cada uno de nosotros, porque somos jóvenes muy activos, con mucha energía y que nada nos frena", explicó Luis Donaldo Figueroa, integrante de la Escudería Irruenti, equipo conformado por jóvenes estudiantes y egresados de los planteles Reforma y Hermosillo 5 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach).



Este grupo de jóvenes sonorenses creó un automóvil a escala de tipo Fórmula 1 que a toda velocidad ha sorteado obstáculos y cruzado metas a nivel estatal y nacional donde, finalmente, logró el pase a la competencia internacional "F1 In Schools" en Kuala Lumpur, Malasia.



SE ACTIVAN PARA VIAJAR



El pase ya lo tienen, lo que falta ahora es el recurso para llegar, ya que la competencia no incluye los gastos de su viaje, que ascienden a 750 mil pesos, cantidad necesaria para llevar a los seis jóvenes y a sus dos mentores al continente asiático.



Boteos, búsqueda de patrocinios y el evento denominado "Malasiatón" que se realizó ayer en el gimnasio del Cobach Villa de Seris, son las actividades que con mucho empeño han hecho para recaudar la elevada pero no imposible cifra necesaria para cumplir su objetivo.



"Hemos batallado para poder conseguir el apoyo económico, ese es uno de los principales retos, porque si hablamos de trabajo, jamás hemos dejado de trabajar con todas las ganas, no dejamos de meterle todo el empeño", dijo Said Horacio Encinas, integrante.



PIONEROS



Al iniciar este trayecto, los jóvenes simplemente se lanzaron a aprender de manera autodidacta, pues no había en Sonora un patrón que los guiara.



"Este fue el primer año en el que la competencia llegó a Sonora", explicó Said, "empezamos de cero, porque no teníamos las bases para empezar con el trabajo; por medio de investigaciones en Internet y viendo videos, fue como nos empezamos a llenar de información.



"Hay una metáfora que nos gusta aplicar mucho: Nosotros decimos que seremos los arquitectos del puente que van a cruzar las siguientes generaciones, porque nosotros les vamos a dejar las bases para que ellos caminen y lleguen al otro lado del río, esperando que lleguen más lejos que nosotros".