Piden incrementar la vigilancia en el Panteón Yáñez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una vigilancia más rigurosa para el Panteón Yáñez solicitan los habitantes de la colonia Modelo, esto después del hecho sucedido la noche del martes, cuando un hombre roció y quemó en varias partes del cuerpo a un guardia de seguridad de la zona.



La paciencia tiene un límite, y así es como lo ven los vecinos de la colonia Modelo, quienes perciben cómo la inseguridad en el sector aumenta día con día, y para muestra el acto sucedido el martes.



Ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando un hombre que presuntamente se estaba drogando en un estacionamiento de un negocio, fue disuadido por el guardia de seguridad contratado por los mismos vecinos del sector.



Después de una discusión entre el presunto maleante y el guardia de seguridad, de nombre David N., éste último fue rociado con gasolina y posteriormente quemado con un encendedor por la otra persona que después huyó del lugar hacia el Panteón Yáñez.



Franco Becerra, presidente del movimiento Por una Colonia Modelo, señaló que tras estos hechos, hacen un llamado a las autoridades a tener rondines de seguridad con mayor rigurosidad en el área del panteón, ya que éste ha sido tomado como una guarida por los vándalos.



"El Panteón Yáñez durante las noches es refugio de decenas de maleantes o indigentes, no sabemos, pero sí deseamos que haya una acción permanente de vigilancia en ese sector para tener tranquilidad.



"Enviamos oficios en dos ocasiones ya hace tres meses tanto a las autoridades municipales como a la oficina de la Gobernadora denunciando esto, pidiendo una solución inmediata, hasta el momento no hemos tenido respuesta", mencionó.



IDENTIFICAN AL AGRESOR



El presunto agresor que roció con gasolina y después prendió fuego en contra del guardia de seguridad de la colonia Modelo, ya había sido detenido días antes por la Policía Municipal, aseguró Franco Becerra.



El presidente del movimiento Por una Colonia Modelo aseveró que tienen conocimiento que el imputado por agredir al guardia la noche del pasado martes, ya había sido arrestado por las autoridades anteriormente.



"No tenemos los datos, tenemos las fotografías de que fue detenido hace algún tiempo y pues volvió a delinquir, volvió a nuestra colonia, tenemos fotografías de él siendo capturado por las fuerzas policíacas, pero por alguna causa que desconocemos regresó a nuestra colonia", sostuvo.