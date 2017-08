Van varios incidentes en Cerro del Bachoco

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de seis incidentes en los últimos dos años se han presentado en el Cerro del Bachoco, donde personas han sufrido algún accidente mientras realizan ejercicio, informó Guillermo Moreno Ríos.



El director de la Unidad Municipal de Protección Civil declaró que son este cerro y el llamado Cerro de la Cementera los que han presentado incidentes similares en lo que va de la administración.



"Se ha detectado este cerro y el Cerro de la Cementera donde también se han rescatado a varias personas, si bien recuerdo son alrededor de seis casos en el de la Bachoco en lo que va la administración", detalló.



Luego de que un joven fuera rescatado en helicóptero al caer de una altura aproximada de 15 metros mientras realizaba ejercicio en el Cerro del Bachoco, la UMPC extendió una serie de recomendaciones a los usuarios.



"Las principales recomendaciones son que no vayan solos, que lleven ropa adecuada, usar protector solar, que vayan hidratados, con manga larga y que siempre lleven un aparato de comunicación", indicó.



En los últimos meses se ha visto un incremento de personas que eligen este lugar para realizar actividad física, por lo que Moreno Ríos aseveró que podría existir la posibilidad de restringir áreas o zonas donde se puedan realizar estas actividades.



Calor moderado



En otro tema, el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil señaló que en este verano no se han activado albergues temporales para personas en situación de calle debido a que las temperaturas no han rebasado los 45°C.



"Cuando la temperatura se presenta arriba de 45° se han habilitado los albergues para atender a las personas, hasta el momento no se han presentado estas temperaturas únicamente ha sido la sensación térmica", detalló.



Aunque la sensación térmica ha rebasado los 50°, no es motivo para habilitar albergues, pero aseguró que el DIF y Sedesol se encuentran abiertos para atender a estas personas, además de los rondines de recuperación de espacios que se realizan.