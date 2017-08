Ahora es feliz María tras recibir el apoyo de la comunidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Trenzando su largo cabello e irradiando felicidad es como se encontró a María de Jesús Tánori, de 60 años, quien humildemente vive en El Guayacán y a quien le ha cambiado la vida gracias a la ayuda que ha recibido de la comunidad.



María de Jesús había perdido algunas de sus pertenencias durante las pasadas lluvias, como su cama, la cual quedó inservible y tuvo que improvisar tres sillas en donde dormía; también su casa de cartón y lonas no tenía luz, pasaba días y noches de calor.



La vida de doña María ha cambiado, ahora se encuentra feliz y muy agradecida con quienes le han brindado la mano, ahora sus lágrimas no son de tristeza sino de felicidad.



"Me siento muy contenta, muy agradecida y muy feliz, agradecida con ustedes principalmente, la verdad, porque si no hubiera sido porque me visitaron aquí estaría todavía en carencias".



"Primero me trajeron la base, luego el colchón, un muchacho vino y me puso la luz, me trajo el abanico y unos tamales para cenar, para hacer ensalada, leche y algunas cositas me dio el muchacho y ya ahorita me encuentro muy bien", comentó.



Doña María, a raíz de la ayuda recibida por el "ángel" que le ha brindado su apoyo, se encuentra con más ánimo de arreglar su casa y de seguir trabajando para salir adelante.



"Yo trabajo los miércoles y sábados recolectando botellas y me dijo el muchacho que me ayudó que iba a venir a traerme una ayudita cada viernes para que no me mortificara tanto y yo le di las gracias, él iba muy contento, muy feliz porque me había ayudado".



"La verdad les doy muchas gracias, bendiciones a ustedes también y que Dios les dé más para que sigan ayudando a las personas que más necesitamos, yo nunca esperaba esto, nunca esperé que me llegara esto a mi vida", agregó.



Sentada en su cama, refrescándose con su nuevo abanico, María de Jesús Tánori agradeció a la comunidad hermosillense así como a esta Casa Editorial su apoyo, pues ha sido mucha la ayuda que ha recibido en estos días, lo cual la motiva a seguir luchando por su felicidad.