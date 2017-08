Pasa las horas en cama entre dolores y preocupaciones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde aquella operación en febrero, María de Jesús permanece postrada en cama, donde las horas, al vivir con una fracción de intestino fuera de su cuerpo, le parecen eternas; los desvelos que su condición provoca, entre dolores y gastos impagables, no tienen fin.



María de Jesús Saucedo, de 52 años y su esposo Ricardo Núñez, de 62, viven en una pequeña casa con apenas lo necesario en la colonia Cerro de la Campana y con mucha dificultad se mantienen con la pensión del señor y con la ayuda de sus dos hijos.



La condición de salud de la señora María inició hace ya cinco años con un problema en el apéndice que se complicó hasta dejarla en su situación actual.



"Ay", suspira María, "desde febrero se me abrió la operación y me quedaron por fuera los intestinos, no pudieron cerrarme; necesito que me vuelvan a operar, pero no sale la cita, tuve una en mayo, pero como me atienden en Obregón y no tuvimos para ir, la perdí".



Don Ricardo es quien se encarga de cuidar a su esposa las 24 horas, por lo que no puede trabajar más allá de "hacer chambitas" y, ante la imposibilidad económica de viajar a Cajeme, ha intentado innumerables veces sin éxito concretar una cita para su esposa vía telefónica.



La pareja tiene dos hijos que hacen todo lo posible por ayudarles, pero las curaciones de María son tan costosas que no se dan abasto, ya que el Seguro Social no cubre el material que requiere cada tres días.



"Él (don Ricardo) me atiende y con su pensión chiquita paga mis sueros, me tienen prohibido tomar agua porque mi cuerpo no la retiene, mi hija me compra el material de curación y las verduras y mi otro hijo me compra lo que es del súper" explicó la señora.



María era una mujer grande y alta que perdió más de 30 kilos al no poder retener los alimentos ni sus nutrientes dentro de su cuerpo, pues al comer o beber algo, en automático lo desecha: "Era un mujerón, ahora quedó chiquita", dijo don Ricardo.



"Aquí está la limonada que me acabo de tomar", dijo María señalando una de las bolsas conectadas a su cuerpo, "así como me lo tomo, se vuelve a salir.



"Aunque le meta ganas, me voy para abajo, es muy pesado", mencionó entre lágrimas, "yo todo el tiempo he trabajado y ahora no puedo hacer nada, jamás me acostaba y ahora no salgo de esta cama, ya se me acabaron las fuerzas".



¡Apoya la causa!



Usted puede apoyar donando parches hidrocoloides o de anillo y parches con morfina, bolsas de colostomía, gasas, vendas y pañales para adulto, además de sueros embotellados, alimentos de la canasta básica y ayuda económica para costear los pasajes de don Ricardo a Ciudad Obregón.



La señora María de Jesús y su esposo Ricardo pueden ser localizados en los teléfonos celulares 6623 700047 y 6622 959457 o en su domicilio ubicado en Garmendia No. 237 entre Felipe Salido y No Reelección, en la colonia Cerro de la Campana.