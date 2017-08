Piden la limpieza de un lote baldío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Basura y una gran cantidad de maleza es lo que tiene un terreno ubicado en el bulevar Luz Valencia entre Profesor Rubén A. Gutiérrez y José María Padilla, en la colonia 4 de Marzo, y vecinos aseguran que son personas ajenas al sector quienes contaminan.



Carlos Alcalá, vecino del bulevar Luz Valencia, comentó que el lote tiene al menos 10 años en esas condiciones, en donde se tira todo tipo de basura provocando la molestia de los residentes.



"Ese lote ya tiene mucho tiempo, fácilmente tiene como unos 10 años y la gente pues nomás llega y tira la basura, es de todo tipo basura de casa, escombro y animales muertos y hay mucha maleza, es una batalla, todo el tiempo lo van a ver así", aseguró.



Alcalá añadió que ha visto a personas tirar basura y que ha hecho todo lo posible para evitar que depositen sus desperdicios en el lote, pero sus esfuerzos han sido nulos.



"El otro día vinieron unas personas y ahí echaron basura en el terreno, uno trata de que no tiren nada, trato de correrlos, pero pues no me hacen caso y es que esa maleza junto con la basura nomás ha traído ratones a mi casa", agregó.



Cansado de ver el sitio en ese estado, Carlos Alcalá solicitó al Ayuntamiento la limpieza del lugar, pues asegura que la cantidad de basura y maleza sólo le da mala imagen a la colonia 4 de Marzo.