Se sienten abandonados residentes de El Jito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En completo abandono se sienten los residentes de El Jito, ya que siendo una de las colonias más antiguas, jamás se ha pavimentado y no se ha solucionado el problema de las aguas negras de barrios vecinos que recaen en la zona.



Algunos colonos externaron que se sienten decepcionados por la falta de compromiso por parte de las autoridades municipales, ya que desde hace varias décadas presuntamente han prometido la restauración de las calles que están intransitables.



"Estamos bien olvidados aquí en El Jito, vienen unos, pasan otros y siempre es el mismo cuento, nos prometen cada año que arreglarán la colonia, no nada más las calles, sino el drenaje, las fugas, y hasta la fecha no se ha hecho nada", comentó Guadalupe.



La habitante en la colonia desde hace más de 60 años explicó que tienen que soportar los olores fétidos y los encharcamientos de aguas residuales que brotan de las fugas de drenaje de colonias vecinas, como la Tiro al Blanco y ya están enfadados.



"Incluso nos pusieron un canal de desagüe que viene y termina aquí en la calle Mina y Comonfort, y le sigue por toda la Mina hacia abajo (Norte) y con las últimas lluvias la calles está en muy feas, llenas de hoyos y ni siquiera arena les echan", dijo.



Ramón López, otro de los vecinos afectados, indicó que cada temporada de lluvia se presenta la misma situación, ya que la red del drenaje colapsa y tardan hasta una semana en reparar el problema.



"Vinieron (el domingo) a arreglar la fuga, pero quedan las fugas que no son de nosotros, las que salen por el canal y como vienen a dar a la calle se hicieron esos hoyos, pero ni los carros pueden pasar, les tienes que sacar la vuelta, hemos batallado mucho con las calles estas", apuntó.



El afectado reveló que el Municipio les había informado desde el año pasado que en septiembre de este año iniciarían las obras en la colonia y espera que esta vez sí cumplan lo prometido.