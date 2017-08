Emociona a Luisa Jazmín próximo regreso a clases

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La niña limpia con esmero sus zapatos viejos sobre una mesa improvisada con madera roída; usa un trapo húmedo con el que va quitando las manchas de polvo y lodo que le quedaron marcadas tiempo atrás, para así dejarlos listos antes de su regreso a clases.



Luisa Jazmín Serrano Carías, de 7 años, vive con su familia en la invasión El Realengo, al Sur de la ciudad, en una casa armada con trozos de madera vieja y techos de cartón humedecidos por las lluvias, en una vereda de tierra que recibe toda el agua que baja de los cerros hasta colarse en su hogar.



La pequeña Luisa pasó al segundo año de primaria con un promedio de 9.3, es entusiasta y le atraen la lectura de cuentos, jugar a las correteadas en el recreo y al futbol todas las tardes con una pelota gastada de uno de sus vecinitos, porque ella no tiene una.



Rosa Aurora López, abuela de Luisa, contó que para llegar a la escuela deben caminar bajo el Sol unos treinta minutos: "Hay veces que sirve la sombrilla y otras no; ella se cansa, me dice que le duelen los pies y la regresada es otra vez caminando", dijo.



"Una mochila color morado o rosita, unos lápices, unos cuadernos, un sacapuntas y un borrador", enlistó Luisa como su deseo para el nuevo ciclo escolar, "ya quiero volver a clases para ver a mi maestra y a mis amigos", dijo muy contenta.



Luisa Jazmín habló de lo mucho que le gustan las focas aunque nunca haya visto una más allá de los libros que lee: "Me gustan porque son muy bonitas y nadan en el mar", y contó que de grande quiere ser maestra "para enseñar a los niños de segundo como yo".



Si usted desea apoyar a Luisa, puede traer sus donativos a las oficinas de esta Casa Editorial en Sufragio Efectivo y Calle Mina, en la colonia Centro.