Inquieta a colonos casa abandonada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gran molestia ha ocasionado a vecinos una casa ubicada en la avenida Rancho Viejo entre Caturegli y Leandro P. Gaxiola, en la colonia Miguel Hidalgo, pues habitantes del sector aseguran que la casa ha sido tomada como basurero y refugio de personas sin hogar.



"Esa casa ya tiene sola lo que va del año", aseguró un vecino que omitió su nombre, quien también añadió que ha sido desmantelada poco a poco por "vagos" de la zona.



"Las personas que andan haciendo daño son quienes han desmantelado la casa poco a poco, todo se han llevado, puertas, rejas, ventanas, los ductos del cooler los tiraban por una de las bardas para poder llevárselos, es una lástima que esté así esa casa", aseguró.



El vecino de la calle Rancho Viejo comentó que no han vuelto a saber del dueño de la vivienda y que el estar abandonada ha contribuido a su desmantelamiento y a la acumulación de basura en la zona.



Aunque aún no ha sufrido daños en su propiedad, el vecino solicitó a los dueños de la casa asistir al lugar para evitar el aumento de basura y robos en la vivienda.



"Que vengan los dueños de la casa porque es una lástima que esté así, porque si no se hace algo pues así va a seguir y se va agravar el problema, que averigüen los dueños para que la vendan o la renten y que no se eche a perder de esa manera la construcción".