Agresor de guardia no es un indigente, es un delincuente: Alcalde

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No se tendrá tolerancia en actos como los presentados en la colonia Modelo donde una persona roció de gasolina y prendió fuego a un guardia de seguridad, aseguró el alcalde de Hermosillo.



Manuel Ignacio Acosta indicó que la persona que atacó al guardia de seguridad contratado por vecinos, no es un indigente, sino un delincuente, por lo que se reunirían con personal de Seguridad Pública para encontrar al agresor.



"El problema aquí es que no es un indigente el que hizo esto, es un delincuente y no vamos a tener tolerancia y esperemos que lo tengamos detenido y que pague por el delito que cometió, no vamos a tolerar ningún acto de amedrantamiento ni de violencia", dijo.



El presidente municipal aseguró que en esta zona se realiza un operativo permanente de seguridad después de que vecinos manifestaran su descontento ante la presencia de indigentes y el aumento de inseguridad en la colonia.



Una de las inquietudes de los vecinos de la colonia Modelo fue que había delincuentes haciéndose pasar por indigentes para cometer atracos, por lo que el alcalde aseveró que no se tendrá tolerancia en estos actos.



"Son hechos que lamentamos y por eso no vamos a descansar hasta que demos con él, no vamos a permitir que estos delincuentes se hagan pasar por personas en situación vulnerable", recalcó.