Fuga de agua origina megabache en avenida

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hace ocho meses una fuga de agua potable fue la causante de la aparición de un bache ubicado en la calle República de Belice entre Mariano Jiménez y Sóstenes Rocha en la colonia Nueva Castilla, donde vecinos se encuentran molestos por el socavón.



Pablo Sánchez, vecino del lugar, comentó que el bache fue hecho por trabajadores del ayuntamiento para reparar una fuga, pero que al terminar la obra no se hizo nada al respecto.



"El año pasado vinieron los del Agua de Hermosillo porque ahí había una fuga muy grande y cavaron bastante muy profundo y cambiaron el tubo y así lo dejaron y así ha estado desde entonces", comentó.



También don Pablo comentó que al lugar no se han reportado las autoridades y que los mismos vecinos han echado tierra a la zona afectada para aminorar los golpes de los carros.



"Los vecinos le han echado tierra, lo que han podido para poder taparlo, para que cuando pasen los carros no den tan fuerte el golpe; que vengan los del bacheo y arreglen eso", mencionó el afectado.



Vecinos piden a las autoridades arreglar el bache, así como otras calles de la colonia Nueva Castilla para evitar futuros problemas en las travesías.