Identifican once puntos de riesgo para peatones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En Hermosillo hay once puntos donde se han presentado la mayor parte de los accidentes de tránsito y que además son un riesgo para los peatones por el flujo de carros que a diario pasan por esos sitios, indicó la jefa de Tránsito Municipal.



El bulevar Solidaridad es uno de los sitios en donde se presentan el mayor número de percances, interceptando otros cinco bulevares principales como Progreso, Lázaro Cárdenas, Ignacio Salazar, Periférico Norte y Río Sonora.



Otros puntos son bulevar Luis Encinas con Monteverde y Rosales, así como Periférico Norte y Perimetral, José María Morelos y Eusebio Kino, Periférico Sur y Mecánicos y el área comercial de la zona Centro.



En promedio mensual en la ciudad se presentan alrededor de 885 accidentes de tránsito, de los cuales la mayoría se debe a la invasión de carril, en segundo lugar no respetar las señales de Tránsito y tercero por conducir a alta velocidad.



Durante el año pasado se registraron mil 688 accidentes de tránsito, de los cuales alrededor de 180 fueron solamente en el mes de octubre, indicó la jefa de Tránsito.



NO RESPETAN



Jesús Terán, trabajador de la Universidad de Sonora, comentó que en el cruce de la Rosales y Luis Encinas es común que los automovilistas no respeten las señales de Tránsito y que después de que el semáforo se pone en rojo continúen cruzando.



"Sí es muy peligroso, los carros no respetan y a cada rato hay choques, yo trabajo aquí en la Unison y aunque haya semáforo a los jóvenes y trabajadores se nos dificulta el paso", comentó.



La directora de Tránsito comentó que es necesario que los conductores sean más conscientes y tengan una mayor cultura vial para la prevención de accidentes.



"Es muy importante que los automovilistas respeten los señalamientos y semáforos, muchas veces están con distractores como el celular y eso resta una mayor concentración al manejar", dijo.



Otro de los puntos de conflicto donde los peatones tienen problemas en cruzar es en bulevar José María Morelos con bulevar Eusebio Kino, sitio en el que en ocasiones esperan hasta 10 minutos porque los carros no respetan el semáforo al cambiar en rojo.



"Trabajo acá cerca y todos los días tengo que cruzar este bulevar para agarrar el camión, es muy difícil porque quienes se dirigen al Centro no respetan el rojo y aún así se van porque no pasan carros", comentó, Jorge Enríquez, de 31 años.



El joven dijo que constantemente las personas se arriesgan al cruzar el bulevar debido a que es uno de los puntos más transitados, por lo que es necesaria la instalación de algún semáforo peatonal.



SEMÁFOROS PEATONALES



La colocación de los semáforos peatonales tiene un costo menor al millón de pesos, indicó la directora del Instituto Municipal de Planeación, Guadalupe Peñúñuri Soto, quien indicó que para este año se tiene proyectado colocar alrededor de 10 de estos aparatos en zonas con alto riesgo para los peatones.



Algunos de los puntos son los bulevares principales, calles circundantes a la Universidad de Sonora, como Navarrete, Solidaridad y Colosio, así como vialidades que colinden con planteles educativos de todos los niveles.



Antes de su colocación se deberá de realizar un estudio, explicó, en el cual se verificará la viabilidad de la implementación del semáforo o de cualquier otro tipo de estructura, como un puente.